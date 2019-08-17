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Спорт
17.08.2019 11:37
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Защитник «Зенита» охарактеризовал игру Малкома

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал переход в петербургский клуб своего соотечественника Малкома, пополнившего состав в это летнее трансферное окно.

Как пишет 17 августа «Газета.Ru» со ссылкой на Globo Esporte, Сантос высказался воодушевлённо: «С Малкомом мы встретились в олимпийской сборной. Наше взаимодействие будет только расти. Он игрок с невероятным потенциалом и очень поможет «Зениту» в этом сезоне».

Напомним, Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за более чем 40 миллионов евро, контракт с ним подписан 5 лет. В сезоне-2018/19 он сыграл за каталонский клуб 24 матча и забил четыре мяча во всех турнирах. 15 августа, говоря о готовности игроков к матчу против «Ахмата», главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что с Малкомом ситуация пока не определена, его участие под вопросом.

 

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