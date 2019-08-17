«Таксист не пропустил»: жёсткое ДТП с мотоциклом на Малоохтинском попало на видео

В крайне тяжёлом состоянии госпитализировали мотоциклиста минувшей ночью после ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В соцсетях пишут, что спасти его не удалось.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 17 августа около 1:35 на Малоохтинском проспекте, 61А, мужчина 1996 года рождения на «Хёндэ Солярисе» совершил столкновение с попутным мотоциклом BMW, отчего последний наехал на бордюрный камень.

Пилот, мужчина 1982 года рождения, был доставлен в Александровскую больницу в крайне тяжёлом состоянии.

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Обстоятельства аварии проясняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, таксист повернул направо со среднего ряда и сбил мотоциклиста. «Мотосолидарность» «ВКонтакте» публикует видеозапись момента ДТП.

«Не откачали», – пишут в комментариях. В «ДТП и ЧП» также сообщают, что мотоциклист умер.