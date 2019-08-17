Объём выручки малых предприятий в России вырос на 25%

Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера России, министра финансов Антона Силуанова.

Он отметил, что сокращение числа малых и средних предприятий (МСП) связано с переходом ряда компаний в разряд более крупных. По его словам, за последний год на новый уровень перешли 3 тысячи бывших МСП.

Силуанов также напомнил, что не все малые предприятия сдают информацию в налоговую службу, продолжая работать неофициально. Их количество в реестре МСП могло сократиться и по этой причине.