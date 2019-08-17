«Ловите лето». В Петербурге – до плюс 25 градусов

Москвичи могут завидовать петербуржцам: в северной столице настоящее солнечное лето, а в первопрестольной холоднее и дождливее.

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, ветер юго-восточный 1-6 м/с, радует синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. «Петербуржцы, ловите лето!» – пишет Леус.

В Москве же, по его словам, облачно, во второй половине дня возможны дожди, а вечером – ливни: город находится на северной периферии фронтального раздела. Температура воздуха – плюс 18-20 градусов, ветер северо-восточный 5-10 м/с.