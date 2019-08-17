СМИ узнали, что пилот А321 взял с места аварии себе на память

Супруга 41-летнего Дамира Юсупова, лётчика самолёта А321 «Уральских авиалиний», Наталья рассказала о сувенире, который муж забрал с места аварии на память.

«На память Дамир привез с того поля початок кукурузы, – цитирует сайт kp.ru слова Юсуповой. – Он очень устал, но утром снова уехал на работу».

Командир экипажа уже заявлял, что не считает себя героем. В момент ЧП, по его словам, он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров и экипаж.

Дамир Юсупов и второй пилот – Георгий Мурзин – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Оба стали Героями России.

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Ранее в Сети был опубликована видеореконструкция взлета и аварийной посадки на кукурузное поле лайнера A321 «Уральских авиалиний».