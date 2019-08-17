СМИ узнали, что пилот А321 взял с места аварии себе на память
Супруга 41-летнего Дамира Юсупова, лётчика самолёта А321 «Уральских авиалиний», Наталья рассказала о сувенире, который муж забрал с места аварии на память.
«На память Дамир привез с того поля початок кукурузы, – цитирует сайт kp.ru слова Юсуповой. – Он очень устал, но утром снова уехал на работу».
Командир экипажа уже заявлял, что не считает себя героем. В момент ЧП, по его словам, он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров и экипаж.
Дамир Юсупов и второй пилот – Георгий Мурзин – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Оба стали Героями России.
Ранее в Сети был опубликована видеореконструкция взлета и аварийной посадки на кукурузное поле лайнера A321 «Уральских авиалиний».
Справка:
15 августа утренним рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок. По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. При посадке на «брюхо», по последней информации, пострадали 76 человек. Никто не погиб.