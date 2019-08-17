Военные в Крыму случайно запустили управляемую ракету

Минобороны намерено взыскать 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме авиационную управляемую ракету.

Как пишет 17 августа «Коммерсантъ», инцидент произошёл 1 октября 2017 года на аэродроме в Саках (в феврале 1945 года здесь садились самолёты с президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, следовавшими на Ялтинскую конференцию). К счастью, боевая часть 4-метровой ракеты, содержащая примерно 100 килограммов взрывчатого вещества, не сработала.

В тот день техники части осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД. Как следует из материалов расследования, «военнослужащие, действуя по принципу «сам сделал — сам себя проконтролировал», не проверили… исправность чековых механизмов Х-29ТД», отмечает издание. В ходе проверки сработали пиропатроны, на которые был подан ток, и ракета класса «воздух—поверхность» снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и ещё одно «изделие 63М».

В итоге пришлось списывать две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар. Материальный ущерб составил более 46 миллионов рублей: почти по 18,5 миллиона за каждую Х-29ТД и 9,5 миллиона за уничтоженное оборудование.

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Военное следствие СК России обвинило техников в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (часть 1 статьи 349 УК РФ). Крымский гарнизонный военный суд, рассмотрев дело, счел, что они действовали по неосторожности, и назначил наказания: одному в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а второму, у которого четверо малолетних детей, — год ограничения с выплатой 10%. Сейчас в этом суде слушается иск, заявленный к осуждённым министерством обороны.