Полиция проверит информацию об избиении сотрудником МВД кандидатки в муниципальные депутаты

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяют, насколько соответствует действительности информация от сына кандидата в муниципальные депутаты МО «Ульянка». Женщина уверяла, что её избил полицейский.

Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД, полиция выясняет, что привело к конфликту между, как утверждает избитая, сотрудником министерства и кандидатом от Партии роста на проспекте Ветеранов вечером 16 августа.

Как сообщалось ранее, женщина отправилась на подмогу волонтеру, который на углу Ветеранов и улицы Генерала Симоняка раздавал листовки. К нему, по словам кандидата, подошёл полицейский и забрал паспорт. Когда на место приехала потенциальный депутат, представитель МВД несколько раз её ударил, и недавно перенесшая операцию женщина снова уехала в больницу, рассказал «Фонтанке» её сын.