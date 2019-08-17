«Вид сгоревшей машины, раскуроченной второй и фуры в канаве нагнетает дикий ужас». На «Коле» погиб неизвестный

Из-за страшной аварии движение по Мурманскому шоссе (трасса «Кола») в ночь на субботу, 17 августа, перекрывали. Официальное сообщение ГИБДД выглядит как сценарий для какого-нибудь триллера, с той разницей, что это не фильм, и это уже случилось – человеческую жизнь не вернуть.

Как передаёт отдел информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 16 августа около 23:50 на 100-м километре автодороги «Кола», в Волховском районе Ленинградской области, произошло столкновение трёх автомобилей.

По предварительной информации, Volkswagen Polo под управлением неустановленного лица, ехавший в направлении области, врезался в попутный пикап Mazda BТ-50. «Мазда» от удара вылетает в правый кювет и переворачивается, а «Поло» выскакивает на встречную полосу, где бьёт тягач MAN с полуприцепом. Фура съезжает в левый кювет, «Поло» загорается.

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Водитель «Фольксвагена Поло» погиб на месте, водители грузовика (60-летний мужчина) и «Мазды» (39-летний мужчина) были доставлены в больницу Волхова, оба в состоянии средней степени тяжести. «Поло» потушил наряд МЧС.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что движение в районе посёлка Чаплино было на перекрыто примерно на час.

На кадрах ехавших мимо автомобилистов плохо видно последствия аварии, и их слова красноречивее картинок: