Без помощи Никита не сможет дышать

У маленького Никиты опухоль головного мозга. Малыш перенёс несколько операций и курсов химиотерапии. Сейчас он дома, но буквально привязан к аппарату ИВЛ. Сам аппарат предоставили бесплатно, однако дорогие расходные материалы к нему приходиться покупать за свой счёт. Финансовые возможности семьи уже иссякли.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Никита Анастасьев, 4 года.

Опухоль ствола головного мозга, шунтозависимая гидроцефалия.

Требуются расходные материалы для аппарата искусственной вентиляции легких. Не хватает 194 556 руб.

«В наш дом постучалась беда, когда сыну был почти год. Никита стал часто плакать, бить себя крохотными ручками по голове. На обследовании у него выявили гидроцефалию и опухоль головного мозга. Для оттока лишней жидкости петербургские врачи установили сыну шунт, затем удалили часть опухоли. Но она продолжала расти, несмотря на последующие курсы химиотерапии. В Москве сыну провели еще одну операцию – удалили всё образование, также пришлось удалить часть мозжечка, так как он тоже был поражен опухолью. Затем Никита прошел курс лучевой терапии, после чего наконец наступила ремиссия.

Сын тяжело восстанавливался. Он не мог сам дышать и глотать, у него выявили снижение тонуса мышц, частичный паралич. Кроме того, давала знать о себе гидроцефалия. Но страшнее всего оказалось то, что рак вернулся. Никиту прооперировали в третий раз. Затем началось инфицирование шунта – его пришлось заменить. Сам шунт и лечение помогли оплатить читатели Русфонда, за что всем большое спасибо! После операции Никиту перевели в хоспис, где он находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Через три месяца, предоставив аппарат ИВЛ, нас выписали домой. Но к нему нужны дорогие расходные материалы, которые не покрываются из госбюджета. А все свои сбережения мы уже истратили. Прошу, помогите нам!» Любовь Анастасьева, Санкт-Петербург.

Светлана Минченко, главный специалист по медицинским вопросам Детского хосписа (Санкт-Петербург):

«Ребенок находится на постоянной респираторной поддержке – искусственной вентиляции легких. Самостоятельно Никита может дышать только два-три часа в сутки, аппарат ИВЛ и расходные материалы ему жизненно необходимы».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".