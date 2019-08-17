Тихорецкий, Графский и Еленинскую начнут раскапывать в выходные

Ограничением движения по улицам в трёх районах Петербурга начнётся ремонт дорог 17-18 августа. Дольше всего перекапывать будут Тихорецкий.

Работы в Выборгском районе стартуют с ограничения движения на Тихорецком от Северного проспекта. АО ВАД предстоит отремонтировать 3,4 км от этого перекрёстка до улицы Гидротехников, работы обойдутся бюджету в 137,7 млн рублей. Закрывать дорогу будут поэтапно и по полосам.

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» возьмется за ремонт Графского переулка, а если точнее, то чуть меньше 300 метров дорожного полотна и тротуара от набережной реки Фонтанки до Владимирского проспекта. Движение попеременно будет ограничено с 17 августа по 3 сентября.

Еленинскую улицу в Ломоносове начнут ремонтировать в воскресенье, 18 числа. ООО «СевЗапДор» поменяет асфальт почти на 800 метрах дороги. С 27 по 31 августа движение там поэтапно будет прекращено.