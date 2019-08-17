Кандидат от Партии роста в «Ульянке» обвинила полицейского в нападении

Кандидат в депутаты муниципалитета «Ульянка» (Кировский район), выдвинутая Партией роста и поддержанная командой «Объединенные демократы», вступилась за своего агитатора, у которого возникли проблемы с полицией, и получила удар в живот. Как заявил «Фонтанке» сын пострадавшей (он тоже баллотируется в депутаты), ударил 48-летнюю женщину полицейский.

По словам сына, около 18:40 16 августа к агитатору, который на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы генерала Симоняка раздавал листовки, подошел полицейский. Он якобы запретил ему работать и отобрал паспорт. Когда разбираться в ситуации пришла кандидатка и начала снимать происходящее на видео, полицейский, по словам ее сына, отобрал у женщины телефон. Жетона с номером на форме сотрудника полиции не было, уверяет кандидат.

Пока полицейский боролся с кандидаткой и заламывал ей руки, он ударил ее локтем в живот, утверждает ее сын. Пострадавшую увезла скорая, врачи диагностировали закрытую травму живота и удар передней брюшной стенки (копия справки по итогам обследования сотрудниками городской больницы № 26 есть в распоряжении «Фонтанки»).

Кандидатка несколько раз вызывала полицию, однако наряда так и не дождалась, утверждает кандидат. Все это время за происходящим, по словам сына пострадавшей, наблюдал конкурент — выдвинутый от КПРФ 52-летний пенсионер МВД. «Фонтанка» запросила комментарий в региональном управлении МВД.