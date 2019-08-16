Для тех, кому лень передвигать ноги. Ученые представили портативный экзоскелет для бега и ходьбы

Группа американских и южнокорейских инженеров под руководством Конора Уолша из Гарвардского университета разработала портативный экзоскелет, который снижает энергозатраты при ходьбе и беге. Об этом 16 августа пишет N+1.

Экзоскелет автоматически определяет тип передвижения человека (ходьба или бег) и подстраивается под него. Он снижает энергозатраты, подтягивая ноги в определенные моменты и облегчая работу мышц. Во время ходьбы затраты уменьшаются на 9,3 процента, а во время бега на четыре процента. Экзоскелет полностью автономен, его не надо подключать к внешним устройствам. Он состоит из нескольких частей, которые по отдельности закрепляют на бедрах, талии и плечах.