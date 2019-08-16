Аэропорт Антальи спасён от российских туристов. Они на полпути домой

Рейс авиакомпании Nordwind, несмотря на предостережения представителей турецкого аэропорта, вылетел из Антальи в Петербург в десять часов вечера 16 августа. В хабе они встретили рассвет и проводили закат, но заснуть должны дома.

По данным сервиса Flightradar24, по состоянию на половину двенадцатого вечера самолёт приближается к Воронежу, чуть меньше, чем через два часа, он должен сесть в Петербурге.

К Северной столице «Боинг» летит с опозданием на 13 часов. Утомленные отсутствием еды, Интернета и какой-либо связи с представителями авиакомпании Nordwind пассажиры в стерильной зоне штурмовали местный DutyFree и добивались расположения турецких властей. Те даже не побоялись дать им позвонить свои телефоны.

Причиной задержки могла стать поломка одного из самолётов перевозчика. Но убедиться в этом «Фонтанка» не смогла — представители авиакомпании не вышли на связь не только с пассажирами, но и с журналистами.