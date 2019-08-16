Арестован иерарх преступного мира Саша-Огонек, начинавший карьеру в Ленинграде. Его связывали с убийством полковника Буданова

В Москве заключен под стражу уроженец Ленинграда Александр Окунев по прозвищу «Саша-Огонек». Чтобы полиция сочла его высшей фигурой в преступной иерархии, понадобились тридцать лет и прочная ассоциация с погибшим полковником Юрием Будановым.

Об аресте Окунева сообщается на сайте Тверского районного суда Москвы. Постановление об избрании меры пресечения вынесено 16 августа.

В отношении Окунева возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии», говорится в карточке дела.

Саша-Огонек родился в Ленинграде в 1962 году. Невский народный суд Ленинграда в 1984-м приговорил его к десяти годам колонии за хулиганство, угрозу убийством, нанесение тяжких телесных повреждений. С 1994 года за ним было признано высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе», уточняет ГУ МВД Подмосковья.

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В 2011 году пресса связала убийство Юрия Буданова с Окуневым. За несколько лет до этого они одновременно отбывали наказание в исправительной колонии № 3 Димитровграда Ульяновской области, и входящий в секцию дисциплины и порядка полковник якобы сломал Огоньку руку. Эта версия не подтвердилась.

В ноябре 2018 года Окунева задержали на федеральной трассе М-7 «Волга» с четырьмя граммами наркотика и арестовали. В марте 2019-го Балашихинский городской суд приговорил его к десяти месяцам колонии общего режима, зачтя срок содержания под стражей.

Пока Огонек сидел, полиция насобирала материалы на статью 210.1. По мнению следствия, Окунев координировал организованную преступность на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и севера Москвы.

В июле 2019 года Подмосковье потеряло еще одного авторитета. По той же статье был арестован предприниматель и меценат Олег Медведев, известный как вор в законе «Шишкан». Задержание Медведева довело спортивную общественность до коллективного письма, он многим помогал деньгами и карьерами.