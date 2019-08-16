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Происшествия
16.08.2019 23:18
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«Сотрудники в ярости, если не сказать больше». СМИ пишут, что врачей не предупредили о заражении радиацией пострадавших при взрыве под Северодвинском

Врачам Архангельской областной больницы не сообщили о том, что пострадавшие при взрыве на военном полигоне под Северодвинском были заражены радиацией. Об этом 16 августа пишет The Moscow Times со ссылкой на свои источники. 

Журналисты издания на условиях анонимности поговорили с сотруднками больницы в Архангельске. Те рассказали, что сотрудники ФСБ якобы заставили дать подписку о неразглашении тех медиков, которые непосредственно работали с пострадавшими при взрыве. Однако остальные сотрудники также в курсе ситуации — 12 августа в больнице прошел специальный брифинг  с участием замминистра здравоохранения области, посвященный этой проблеме.

По данным The Moscow Times, троих пострадавших доставили в больницу завернутыми в прозрачные пластиковые мешки. Официально медикам было известно только о том, что на военном объекте произошел взрыв. 

«Никто — ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор — не уведомляли персонал о том, что пациенты заражены радиацией», — рассказал один из врачей журналистам.

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По словам сотрудников больницы, они были возмущены таким отношением к себе.

«Сотрудники в ярости, если не сказать больше. Мы не были готовы к этому, и другие люди могли пострадать. Тем не менее, все выполняли свою работу профессионально», — заявил собеседник The Moscow Times.

У одного из медиков, который контактировал с пострадавшими, после обследования в мышечной ткани якобы нашли радиоактивный изотоп, сообщил источник издания.

Справка:

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.

Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале  "Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут".

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