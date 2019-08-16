Виталий Калоев, убивший швейцарского диспетчера, идет в депутаты от «Единой России»
Виталий Калоев, прославившийся убийством швейцарского диспетчера, виновного в смерти его семьи, примет участие в выборах в городскую думу Владикавказа. Об этом 16 августа пишет Sputnik.
«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», – цитирует издание сообщение пресс-службы отделения партии в Северной Осетии.
Отметим, выборы в Заксобрание Владикавказа состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Справка:
Напомним, семья Калоева погибла в 2002 году в результате авиакатастрофы самолета «Башкирских авиалиний» над Боденским озером. Тогда, как признали эксперты, лайнер столкнулся в небе с грузовым самолетом компании DHL по вине диспетчера Skyguide, датчанина Петера Нильсена.
В феврале 2004 года Нильсен был убит. В совершении преступления обвинили Калоева, который в ходе судебных заседаний признался, что в день убийства диспетчера он приходил к нему домой, чтобы потребовать извинений за гибель жены и детей.
В октябре 2005 года в Цюрихе Калоева признали виновным в убийстве Нильсена. Он был приговорен к восьми годам заключения, однако уже в 2007 году был освобожден за примерное поведение.
В январе 2008 года стало известно о том, что Калоев был назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии.