Виталий Калоев, убивший швейцарского диспетчера, идет в депутаты от «Единой России»

Виталий Калоев, прославившийся убийством швейцарского диспетчера, виновного в смерти его семьи, примет участие в выборах в городскую думу Владикавказа. Об этом 16 августа пишет Sputnik.

«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», – цитирует издание сообщение пресс-службы отделения партии в Северной Осетии.

Отметим, выборы в Заксобрание Владикавказа состоятся в единый день голосования 8 сентября.