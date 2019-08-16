Эстонцы отмывали деньги российской ОПГ через финскую строительную компанию

Крупнейшее в истории Финляндии дело об отмывании средств раскрыла Центральная криминальная полиция страны. Об этом 16 августа пишет Yle.

Обвинения выдвинуты против двоих эстонцев. По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму в 130-140 млн евро. Полиция считает, что эти средства принадлежат российской организованной преступной группировке. Правда, ее представителей в Финляндии привлечь к ответственности не удалось.

Как пишет Yle, расследование началось еще в 2014 году, под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy, которой управляли двое эстонцев. В 2014-м на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей (примерно 140 млн евро). Эстонцы свою вину отрицают. По их словам, деньги предназначались для проекта строительства дорог в российской Карелии.

По версии следствия, эти средства принадлежат российским подставным компаниям и в Финляндию их перевели из банков, которые якобы были закрыты в России по подозрению в отмывании денег.