Виноградник в переулке Пирогова вырубили, чтобы защитить стену. Но у него остаются шансы на выживание

Виноградная лоза, которой гордились жители одного дома в Адмиралтейском районе Петербурга, сочтена опасной для другого. Зелёный «ковёр» не возбраняется вырастить заново, но сначала придётся освоить искусство компромиссов.

Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации 16 августа, двор в переулке Пирогова лишился растительного украшения по объективным причинам и не без участия местных жителей. Лоза хоть и радовала обитателей 13-го дома и росла из их клумбы, но годами расползалась по брандмауэру дома №82 по набережной реки Мойки. Трёхэтажку ждёт капитальный ремонт, на прошлой неделе её осмотрела комиссия, лианы признали небезопасными.

«Наличие виноградника приводит к намоканию брандмауэра, разрушению стены и фундамента», – говорят в администрации.

Растительность предписано «демонтировать», направляющие её металлические конструкции — снять. Кроме представителей Фонда капремонта и подрядной организации, в комиссию входил представитель собственников жилья на набережной Мойки, 82. Акт, ставший приговором, он подписал в числе прочих, отмечают в администрации.

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Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района направил соответствующее предписание. Виноградник, который, по воспоминаниям местных, мелькал в сериале «Улицы разбитых фонарей», вырубили, но не совсем. В пресс-службе района уточнили, что корни сохранены, воскресить растение возможно и даже без согласования с властями. Решение быть или не быть виноградной лозе чиновники оставляют на откуп жителям, но для этого домам необходимо договориться.

В марте без плюща-долгожителя остались на Измайловском проспекте. Там ползущее растение угрожающе близко подобралось к газораспределительной системе и было уничтожено. Жители улицы Красного Курсанта, 2, добавили, что с месяц назад «живой стены» лишился и их двор. Защитники зелени вызвались было сами подровнять побеги, но договориться с коммунальными службами не вышло. «На стене теперь остатки былой роскоши», – сетуют они.