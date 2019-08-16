РЖД планируют проложить маршрут из Москвы в Карелию через Петербург. Эксперимент начнут на Новый год

«Российские железные дороги» изучают возможность создания пассажирского маршрута из Москвы в Карелию, который будет проходить через Петербург. Об этом 16 августа сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, пишет ТАСС.

«Сегодня ФПК (Федеральная пассажирская компания, "дочка" РЖД) у меня были, для того чтобы рассмотреть, может быть, маршрут из Москвы через Санкт-Петербург в Сортавалу, Петрозаводск. Мы смотрим уже даже с той точки зрения, что если туристический поток будет возрастать, то, может быть, и пробовать это сделать на новогодние праздники», – рассказал агентству Пегов.

Эксперимент позволит компании оценить спрос на перевозки по такому маршруту, уточнили в РЖД. Отметим, сейчас открыто прямое сообщение между Москвой и Сортавалой, однако поезда минуют Петербург.