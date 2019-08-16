Машину скорой помощи подбили в Пушкине. Бригада ехала на вызов, но сама угодила в больницу

Автомобиль скорой помощи попал в аварию в Пушкине. Больной не дождался бригаду, она в полном составе госпитализирована. Есть две версии ДТП.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, около шести вечера 16 августа на углу Средней и Набережной улиц в Пушкине «Хонда» под управлением 46-летней женщины выскочила на перекресток со второстепенной дороги и, не предоставив преимущество, столкнулась с медицинским «Фордом».

«Машина скорой двигалась с включенными проблесковыми маяками», – уточнили в дорожной полиции.

Серьезно пострадали 59-летний врач и его 53-летний ассистент-фельдшер. Их увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. Бригада ехала на вызов. Водитель «Хонды» получила легкие травмы.

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Родственники женщины не согласны с официальной версией. Ее сын представил в комментариях группы «ДТП и ЧП» альтернативное видение:

«Мама на «Хонде» остановилась перед пешеходным переходом, уступила дорогу другим авто. После чего на огромной скорости, перестроившись в левый ряд, въехала карета скорой помощи (без проблесковых). Скорая врезалась в «Хонду» на полном ходу».

У пользователей соцсетей возникли сомнения в подлинности этой версии, но родственники настаивают на том, что скорая совершила опасный маневр на перекрестке.