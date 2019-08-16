В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли вещество, входящее в состав крысиного яда

В анализах крови отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области найден кумарин — вещество, которое входит в состав крысиного яда. Об этом 16 августа в эфире «России 24» заявил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им Е.М.Чучкалова Игнат Пономаренко.

Кумарин используется как ароматизатор при производстве табачных изделий и парфюмерии, в малых дозах применяется в медицинской промышленности. Более известен как одна из составляющих крысиного яда.

Напомним, после употребления кустарного подсолнечного масла в Ульяновской области слегли семеро человек, двое погибли. В СМИ ранее уже сообщали, что причиной отравления могло стать попадание в масло крысиного яда.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Сам производитель масла и его жена оказались среди первых пострадавших.