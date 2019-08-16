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Общество
16.08.2019 21:14
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СМИ: «Яндекс» может закрыть свой агрегатор новостей в ответ на действия депутатов. В компании «слухи не комментируют»

Компания «Яндекс» в случае введения дополнительного регулирования для новостных агрегаторов может закрыть свой сервис «Яндекс. Новости». Об этом 16 августа со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

В «Яндексе» заявили, что не видят причин для введения дополнительных правил для агрегаторов.

«"Яндекс.Новости" — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени. Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», – сказали «Коммерсанту» в компании.

РБК в «Яндексе» заявили, что «слухи не комментируют». Напомним, депутаты Госдумы высказали недовольство работой агрегаторов (и в частности «Яндекс. Новостей») после того, как в «топ» пробралась новость о возможном запрете на эксплуатацию старых автомобилей. 

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Справка:

14 августа появилась новость о том, что в Госдуме якобы планируют запретить эксплуатацию автомобилей «после предельного срока эксплуатации». Позже автор инициативы — депутат от Татарстана Альфия Когогина (жена бессменного с 2002 года директора КамАЗа Сергея Когогина) объяснила, что речь идет исключительно о коммерческом транспорте, а не о том, на котором россияне ездят на дачу. 

Депутатов возмутило, что в топ агрегаторов попала именно первоначальная новость и оставалась после того, как парламентарии дали объяснения. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уже пообещал обсудить проблему на внеочередном Совете Госдумы. Члены фракции «Единая Россия» собираются поддержать законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых интернет-ресурсах», который направлен в том числе против «Яндекса». В самой компании претензии депутатов отвергают

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