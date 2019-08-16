СМИ: «Яндекс» может закрыть свой агрегатор новостей в ответ на действия депутатов. В компании «слухи не комментируют»

Компания «Яндекс» в случае введения дополнительного регулирования для новостных агрегаторов может закрыть свой сервис «Яндекс. Новости». Об этом 16 августа со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

В «Яндексе» заявили, что не видят причин для введения дополнительных правил для агрегаторов.

«"Яндекс.Новости" — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени. Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», – сказали «Коммерсанту» в компании.

РБК в «Яндексе» заявили, что «слухи не комментируют». Напомним, депутаты Госдумы высказали недовольство работой агрегаторов (и в частности «Яндекс. Новостей») после того, как в «топ» пробралась новость о возможном запрете на эксплуатацию старых автомобилей.