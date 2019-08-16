Росгидромет рассказал об «облаке радиоактивных инертных газов» над Северодвинском

Росгидромет объяснил повышение радиационного фона в Северодвинске в день взрыва на военном полигоне прохождением «облака радиоактивных инертных газов». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 16 августа.

«Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», – уточнили в Росгидромете.

По данным ведомства, радиационный фон кратковременно повышался на шести точках в Архангельской области около 12:00 8 августа, к 14:30 ситуация нормализовалась. Ранее об этом рассказывали и местные власти. Правда, потом сообщение о повышении фона удалили с сайта администрации Северодвинска. Напомним, специалисты говорили, что ветер дует в сторону Урала, так что Петербургу опасаться нечего.