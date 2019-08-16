Происшествия
Росгидромет рассказал об «облаке радиоактивных инертных газов» над Северодвинском
Росгидромет объяснил повышение радиационного фона в Северодвинске в день взрыва на военном полигоне прохождением «облака радиоактивных инертных газов». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 16 августа.
«Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», – уточнили в Росгидромете.
По данным ведомства, радиационный фон кратковременно повышался на шести точках в Архангельской области около 12:00 8 августа, к 14:30 ситуация нормализовалась. Ранее об этом рассказывали и местные власти. Правда, потом сообщение о повышении фона удалили с сайта администрации Северодвинска. Напомним, специалисты говорили, что ветер дует в сторону Урала, так что Петербургу опасаться нечего.
Справка:
Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.
Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале "Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут".