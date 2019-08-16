Девятиклассница из Петербурга привезла «золото» с математической олимпиады для женщин в Китае

Команда из трех россиянок заняла пьедестал по итогам китайской женской математической олимпиады. Золотую медаль везет и петербургская школьница.

Итоги подводит сайт «Олимпиада.ру», состязание завершилось 15 августа. Девочкам было предложено решить 8 заданий, все они были на английском языке. В итоге российские школьницы завоевали два золота и одно серебро. Высшую награду получили Анна Седова из Казани и Лилия Редина из Санкт-Петербурга, Алеся Иванова из Москвы заняла второе место. Командой руководил ассистент кафедры дискретной математики МФТИ Михаил Григорьев.

Лилия Редина регулярно участвует в математических олимпиадах. Ученица физико-математического лицея №239 в апреле стала призером на Всероссийской олимпиаде школьников, сообщал комитет по образованию Смольного.