Власти Турции просят срочно вывезти 400 российских туристов. Они оккупировали Duty-free из-за 13-часовой задержки самолета в Петербург

Самолет авиакомпании Nordwind из Антальи в Петербург задержался на 13 часов и поставил под угрозу существование самого аэропорта. Запертые в зоне Duty-Free пассажиры шлют сигнал SOS: «Зреет революция».

Рейс Nordwind N41834 планировался к отправлению в 6.40 утра 16 августа, но был отложен на двенадцать часов. Доставленные в аэропорт пассажиры смело сдали багаж, оставшись с ручной кладью, прошли регистрацию и погранконтроль. Обещанную посадку они не дождались, табло аэропорта высветило новое время отправления: 22.00.

К вечеру 16 августа в терминале сложилась критическая ситуация. Представители Nordwind на связь с пассажирами не вышли. За едой, водой и прочим сотни человек ринулись в Duty-free.

«Там все страшно дорого, но не помирать же», – поделились соображениями с «Фонтанкой» туристы. Ситуацию усугубляет отсутствие развлечений. Интернет в аэропорту платный, 7 евро, и немногие позволяют себе подключиться к внешнему миру.

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Представители турецких властей, видя назревающий бунт, всячески идут навстречу российским туристам.

«Нам дают служебные телефоны, чтобы мы пытались связаться с представителями Nordwind и туроператора «Пегас» и прояснить хоть что-то», – рассказывают «Фонтанке» пассажиры.

Благодаря вмешательству турков к восьми часам вечера наметилось какое-то движение. Туристам показали дорогу к закусочной и сообщили, что по посадочному талону каждый имеет право на паек. Он состоит из воды, маленькой картошки-фри и чикенбургера.

Онлайн-табло показывает новое время вылета: 23.40. В эти цифры пассажиры не верят.

«В аэропорту – опять же спасибо местным властям – нам порекомендовали готовиться к худшему и запастись терпением. Будто бы самолет Nordwind сломался, и мы вылетим не раньше утра», – добавили петербуржцы.

Ночевкой в гостинице их тоже не обнадеживают.

Версия о поломке самолета не лишена оснований. По данным Flightradar24, в аэропорту Антальи со вчерашнего утра стоит без дела Boeing-777 (бортовой номер VP-BJJ) авиакомпании Nordwind. Выход одного самолета из строя неизбежно запускает цепную реакцию опозданий. Пока что другие рейсы перевозчика в Анталью и обратно осуществляются почти по расписанию, в заложниках остаются лишь петербургские туристы.

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Представители авиакомпании Nordwind на звонки «Фонтанки» не ответили.