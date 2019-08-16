Кладовщики и подсобные рабочие против оппозиции

Хотя до муниципальных выборов осталось три недели, агитировать петербуржцев начали далеко не все кандидаты. Там, где препятствия выдвиженцам чинили избиркомы, теперь идут суды по искам технических или зависимых от власти участников выборов.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Судебные дела о снятии кандидатов в муниципалитеты Петербурга привлекают внимание на федеральном уровне. Решения судов часто входят в противоречие с позицией Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – многие оппозиционные кандидаты получили право участвовать в кампании только после ее вмешательства. В ЦИК призывают петербургских коллег более активно отстаивать в судах «нашу» позицию, полагая, что у федеральной и региональной комиссий эта позиция общая. На деле же обнаруживается, что петербургский избирком, внешне подчиняясь вышестоящему органу, разделяет его точку зрения не всегда.

Петербургский городской суд рассмотрел сегодня, 16 августа, два типичных предвыборных иска, которых за полтора месяца кампании накопилось около семисот: кандидаты в муниципальные депутаты требовали снять с выборов их конкурентов от «Яблока». Яблочники Павел Хусу и Павел Калайдин, которые пытаются принять участие в выборах в совет «Введенского» на Петроградской стороне, уже привыкли к тому, что их право баллотироваться постоянно пытаются оспорить.

Сперва им отказал в регистрации муниципальный избирком, сославшись на то, что кандидаты перепутали документы: справка Хусу оказалась в папке Калайдина, и наоборот (в «Яблоке» подозревали подлог со стороны комиссии, поскольку точно так же перепутались документы у их кандидатов на всей Петроградской стороне). Городской избирком признал отказ незаконным, но самостоятельно регистрировать яблочников не стал: спустил дела на пересмотр. И муниципальная комиссия отказала кандидатам во второй раз. Дело дошло до Центризбиркома, он встал на сторону яблочников и обязал городскую комиссию вернуть им статус участников выборов.Петербургский избирком подчинился, но нехотя.

С тем, что Павел Хусу и Павел Калайдин все-таки стали зарегистрированными кандидатами, не смогли смириться два их конкурента-самовыдвиженца. Иски с требованием снять яблочников с выборов подали приехавший из Омска 24-летний кладовщик Никита Шишкин, чье образование ограничилось обучением в гимназии. И 49-летний парашютист Александр Богданов – окончивший ПТУ сотрудник общественной организации, которой руководит глава «Введенского» Олег Калядин. Обоих в суде представлял один и тот же юрист.

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Ответчиком по делам выступал петербургский избирком: ведь это он допустил яблочников до выборов. Представлять интересы ответчика в суд пришел член комиссии Алексей Березин, делегированный Партией роста. Однако он вовсе не стал защищать позицию горизбиркома, зарегистрировавшего кандидатов от «Яблока», и оппонировать истцам. Напротив, он попросил суд удовлетворить требования кладовщика и парашютиста и отменить решение городского избиркома, за которое сам же голосовал. «Петербургская комиссия зарегистрировала кандидатов не потому что считала такое решение законным, а лишь потому, что обязана подчиниться ЦИКу», – объяснил «Фонтанке» Алексей Березин. Городской суд, впрочем, встал на сторону яблочников и не стал снимать их с выборов, несмотря на единодушие истца и ответчика.

Моська, слон, лебедь, рак и щука

Расположенный на избирательной территории спикера заксобрания Вячеслава Макарова муниципалитет «Введенский» успел привлечь федеральное внимание. Прежде чем с исками выступили парашютист и кладовщик, отменить регистрацию яблочников пытался сам муниципальный избирком «Введенского»: он подал иск против ЦИК в Верховный суд. Председатель ЦИК Элла Памфилова иронично прокомментировала эту новость фразеологизмом о моське и слоне. Верховный суд, впрочем, жалобу рассматривать отказался, напомнив муниципальному избиркому, что его права регистрация кандидатов от «Яблока» никак не нарушает.

Однако близкий к Вячеславу Макарову «Введенский» – далеко не единственный муниципалитет, где кандидатов снимают через суд при неоднозначной позиции горизбиркома. Выборы в «Екатерингофском» остались без одиннадцати кандидатов от штаба Навального: суд снял их, тоже признав решение петербургской избирательной комиссии незаконным. Комиссия при этом, опять же, не пыталась отстоять свою позицию: она не отправила представителя ни на одно судебное заседание. За пассивность горизбирком раскритиковали в Центральной избирательной комиссии: ее зампред Николай Булаев призвал петербургских коллег не отмалчиваться, «играя в административный ресурс», а либо публично отстаивать свою позицию, либо столь же публично признать ошибку. В случае с «Екатерингофским» указаниям ЦИКа горизбирком не внял. А в случае с «Введенским», видимо, решил выбрать последний вариант.

В петербургских судах – около семисот исковых заявлений, связанных с выборами. И решения районных судов часто расходятся с практикой вышестоящего городского суда. Например, в «Екатерингофском» Ленинский районный суд снял кандидатов из-за того, что они подали документы на выдвижение позже законного срока. Но этот срок продлил своим решением городской избирком, поскольку «Екатерингофский» объявил выборы, никому о них не сообщив, и о том, что время на подачу документов уже пошло, кандидаты не знали. Петербургский избирком продлил срок подачи документов не только в «Екатерингофском», но и в других муниципалитетах, которые пытались сохранить в секрете факт объявления выборов. Некоторые из муниципальных избирательных комиссий еще в начале кампании пытались оспорить это решение – например, ИКМО «Сампсониевское». Но безуспешно: городской суд признал действия петербургского избиркома законными (эту практику Ленинский районный суд, рассматривая аналогичное дело месяц спустя, во внимание не принял). С большой вероятностью горсуд восстановит на выборах всю команду лидера штаба Навального Александра Шуршева в Екатерингофском: апелляционную жалобу на одно из решений районного суда он уже удовлетворил.

«Зеленый слон» и подсобный рабочий

Кандидатов снимают через суды не только их конкуренты. В «Светлановском», например, отменить регистрацию поддержанного штабом Навального кандидата Даниила Кена потребовал муниципальный избирком, который обнаружил на странице оппозиционера во «ВКонтакте» старую запись, в которой усмотрел признаки незаконной агитации. Впрочем, кандидаты, которые обращаются в суд с исками о снятии конкурентов, часто вовсе не независимые игроки, а подконтрольные муниципальным властям люди или технические участники выборов.

В «Смольнинском», например, на кандидатов от штаба Навального ополчился самовыдвиженец Виталий Гапон, заместитель директора досугового центра «Зеленый слон», принадлежащего тому же муниципалитету. Кандидатов от Партии роста в «Балканском» пытался снять (правда, безуспешно) подсобный рабочий из Гатчины Евгений Персков. В «Георгиевском» иски против кандидатов от той же партии подавали сотрудник местной администрации того же муниципалитета Игорь Нарубин и помощник депутата заксобрания от «Единой России» Любови Егоровой Наталья Мордвинова.

Никого из кандидатов во всем городе их конкуренты не хотят снять с выборов столь же неистово, как выдвинутых Партией роста во Фрунзенском районе активистов. Число поданных против них исков близится к сотне. Недавно в суды поступила новая порция заявлений с требованием снять кандидатов от Партии роста с выборов в «Балканском» и муниципалитете № 75 – на этот раз с исками выступили их конкуренты от ЛДПР. Кстати, во Фрунзенском районе жертвами судебных исков становятся и представители власти. По иску единоросса регистрации кандидатом в муниципалитет № 75 лишился бывший глава района Всеволод Хмыров, кандидат из команды, которую ведет действующая глава округа Александра Васильева. Ситуации, подобные этой – свидетельство внутриэлитных конфликтов на территориях.

«Горячие точки» судебной активности на карте петербургских муниципальных выборов располагаются там же, где на предыдущем этапе кампании было зафиксировано наибольшее число нарушений со стороны избиркомов. Например, в «Литейном округе» кандидатов от «Яблока» пытались снять через суд из-за того, что в документах они назвали округ, по которому выдвигаются, «многомандатным», а не «пятимандатным». Именно из-за этого в начале кампании тем же кандидатам отказал в регистрации местный избирком – как признала городская комиссия, незаконно. О том, почему скандалы на муниципальных выборах в Петербурге в одних и тех же муниципалитетах происходят как минимум вторую кампанию подряд, «Фонтанка» подробно рассказывала.

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"