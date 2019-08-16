«Можно я только одну штучку скажу в свое оправдание? Это рок-н-ролл, детка». Пассажир на борту рейса Тель-Авив - Петербург бился головой об иллюминатор

Внеплановую посадку в аэропорту Краснодара вынужден был совершить командир самолета «Уральских авиалиний» накануне вечером. Направлявшийся в Петербург пассажир устроил дебош, делал комплименты полицейским и сомневался, что все это ради него.

Как сообщает МВД РФ 16 августа, снимать пассажира пришлось с борта, который летел из Тель-Авива в Петербург, задержался 32-летний житель города Кировска Ленинградской области в Краснодаре. На борту он вел себя некультурно и матерился, на замечания бортпроводников не реагировал. Посадить самолет было решено, когда стало уже действительно опасно – пассажир начал биться головой об иллюминатор.

По данным Flightradar, из Израиля борт «Уральских авиалиний» вылетел после девяти часов вечера 15 августа, к полуночи он сел в аэропорту имени Екатерины II. К месту назначения самолет отправился в час ночи уже 16 числа, в четыре приземлился в Северной столице. В это время молодой человек беседовал с краснодарской транспортной полицией, МВД выложило видеозапись этой беседы.

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На выходе из самолета кировчанин ором просил полицейских остановиться, уже в помещении присмирел, смутился, но не забыл о комплиментах. «Поправь мне волосы, сделай меня красивым, – обратился к кому-то за кадром авиадебошир и продолжил тематику: – Смотри, какие классные парни, у них здоровские прически».

Затем он призвал к разговору, сообщил, что не может быть культурнее, когда его «так снимают», и сравнил процесс со справлением малой нужды.

«Я хотел бы только скурить сигаретку и больше ничего», – вспомнил о других своих потребностях молодой человек. Не согласился полицейский и «хотя бы на полсигареточки».

Судя по записи, мужчина начал трезветь и попытался углубиться в положение своих дел: «А еще раз, где я, в Краснодаре?». После перешел к оправданиям: «Можно я только одну штучку скажу в свое оправдание? Это рок-н-ролл, детка, это рок-н-ролл», – философски отметил назвавший себя «абсолютно нормальным здоровым пацаном» пассажир.

Следом пришло место удивлению. Мужчина заверил, что выпивал «тысячи» и «миллионы» раз, при этом «очень, очень много раз» делал всякие неадекватные вещи, но в то, что из-за него посадили самолет, он верить отказывался. Между «что плохого я сделал» и «мне кажется, что это немного преувеличено», мелькало и раскаяние – «убейте меня, просто оторвите мне голову», «я за это буду чертовки умирать и скажу десять миллионов раз «ой-е-ей». «Ну, мне кажется, что все-таки я не мог сделать всякую гадость», – вновь вернулся к оправдательному кировчанин.

Весь этот диалог не приблизил его на пути домой к супруге. Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции Краснодара, он задержан на пять суток по административной статье о неповиновении законному распоряжению полиции. Возможно, весь его диалог ляжет в материалы уголовного дела, вопрос о возбуждении которого сейчас решается.