Смольный перезапустил программу «памятники за рубль». Первыми с молотка пойдут Особняк Колобовых и ворота Охтинских пороховых заводов

ГКУ «Имущество Петербурга», подведомственное комитету имущественных отношений, начало торги по программе «аренда за рубль».

Как говорится на сайте учреждения, 12 сентября оно разыграет особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Н. Я. и Ф. Я. Колобовых (Большая Зеленина, 43) и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов (улица Химиков, 20).

По условиям программы, город сдает бизнесу здание-памятник на 49 лет. Семь лет отводится на проектирование и работы по его восстановлению, если город остается доволен, предприниматель получает его в аренду за 1 рубль за 1 кв. м.

Общая начальная цена за Александровские ворота 4 704 000 рублей, за особняк Колобовых – 169 932 000 рублей.

Всего по программе «аренда за рубль» чиновники намерены реализовать 70 объектов.