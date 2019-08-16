Кинопродюсер и «друг Кудрина» освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения кинопродюсеру Рушану Насибулину, обвиненному в хищении 20 млн рублей из федерального бюджета. Вместе с предполагаемым соучастником Александром Внучкиным он отправлен под домашний арест.

Отмену постановления Куйбышевского суда, который отправил фигурантов в СИЗО, «Фонтанке» 16 августа подтвердил адвокат Михаил Мирецкий, защищающий Внучкина.

«Постановление о страже отменено, горсуд изменил меру на домашний арест по 27 августа», – уточнил адвокат.

По словам Мирецкого, суд в качестве одного из главных оснований принял августовские поправки в 108-ю статью УПК. Они прямо запрещают избирать самую жесткую меру пресечения подозреваемым и обвиняемым в мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью. Об этом ранее высказывался пленум Верховного суда.

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Из картотеки Санкт-Петербургского горсуда следует, что апелляционные жалобы на меру пресечения рассматривались 14 августа.

Фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году исполнительный директор ООО «Инмед» Внучкин по предварительному сговору с Насибулиным и иными неустановленными лицами с целью хищения бюджетных средств в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности» заключили с Министерством промышленности и торговли договор о предоставлении субсидии на компенсацию затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта «Разработка технологии ламинирования текстильных мембранных материалов для верхней одежды», а затем с использованием фиктивных документов о завышенной стоимости, научной и практической значимости научно-исследовательских работ получили с лицевого счета Минпромторга не менее 20 млн рублей. На тот момент в капитале «Инмеда» участвовал бывший министр финансов и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его с Насибулиным связывают давние отношения.