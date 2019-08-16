Реклама на автобусах отменяется. Смольный разработал регламент по размещению информации на транспорте

Комитет по транспорту Петербурга разработал регламент, который запрещает размещение рекламной информации на внешних бортах автобусов, трамваев и троллейбусов. Ранее «Пассажиравтотрансу» пришлось высчитывать, сколько бы он заработал за счет такой рекламы.

Проект регламента информационного обеспечения подвижного состава наземного транспорта опубликован на сайте Смольного 16 августа. В документе содержатся требования к шрифтам, внешнему виду, текстам, размерам и расположению любой информации в салоне общественного транспорта и снаружи. «Запрещается нанесение любых рекламных или информационных стикеров, изображений, наклеек на внешние борта транспортного средства, – говорится в документе. – Размещение праздничных или информационных стикеров, изображений, наклеек на внешние борта транспортного средства допускается только после согласования с СПб ГКУ «Организатор перевозок». При этом, согласно регламенту, вся неслужебная или рекламная информация внутри салона транспортного средства может быть размещена только на правом борту по ходу следования, над окнами.

Напомним, ранее стало известно, что комитет по транспорту поручил ГУП «Пассажиравтотранс» провести запрос коммерческих предложений с тем, чтобы выяснить, сколько предприятие может заработать за счет возвращения рекламы на внешние борта автобусов. ПАТ отказался от этой практики в 2011 году, сейчас рекламные материалы размещаются только внутри салонов 1500 автобусов из 1930. Тем не менее источник, близкий к предприятию, сообщал, что «Пассажиравтотранс» не особенно настроен использовать борта, так как от переклейки материалов страдает лакокрасочное покрытие.