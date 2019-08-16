В 100-летний юбилей первой АЗС в Британии «розетки» обогнали заправки

В Британии количество зарядных станций для электромобилей превысило количество топливных заправок, что свидетельствует о популярности электромобилей у жителей Соединенного Королевства.

Согласно статистике, собранной компанией Nissan, количество точек зарядки электромобилей в стране превысило 9 тысяч (из них 1,6 тысячи — постоянным током, которые считаются более эффективными), пишет 16 августа InsideEVs. Бензиновых и дизельных заправок – около 8,4 тысячи единиц.

Первая бензиновая заправочная станция в Великобритании открылась ровно сто лет назад — в 1919 году. К 70-м годам прошлого века количество заправок достигло своего пика в 35 тысяч и после этого неуклонно снижалось. Первая публичная зарядная станция появилась в 2011 году, и всего за 8 лет число «розеток» достигло 9 тысяч.

При этом надо помнить, пишет InsideEVs, что на бензиновой заправке автомобиль проводит считаные минуты, зарядка же электромобиля занимает значительно большее время. Следовательно, зарядных станций также должно быть больше, чем заправок. Правда, тут есть одно обстоятельство, смягчающее ситуацию: большинство владельцев электромобилей заряжают свои машины дома, а публичные зарядки нужны в основном тем, кто совершает дальние поездки.

Интересно, что в США, с которых началась нынешняя «электрическая автомобильная революция», количество зарядных станций до сих пор в разы меньше, чем бензиновых заправок. Несмотря на усилия Илона Маска, покрывшего сетью своих Supercharger всю Америку, общее количество «розеток» составляет чуть больше 22 тысяч, а бензиновых – 168 тысяч.