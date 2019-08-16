МВД: Двухстрочные номера разрешены. Но не для всех автомобилей

Применение нового ГОСТ Р 50577–2018, который вводит, в частности, двухстрочные задние номера для японских и американских машин и новые уменьшенные мотоциклетные знаки, официально разъяснили в МВД России.

Дело в том, что обычная однострочная табличка не влезает на заднюю площадку японских, американских и некоторых советских автомобилей, поэтому ее приходится сгибать или устанавливать через нештатные переходники или в нештатном месте. При этом, например, в Приморском крае из 806 тысяч транспортных средств 732 тысячи – праворульные «японки». У мотоциклов стандартные крупные таблички, так называемые тракторные номера, тоже не помещаются, их отрывает ветром; на спортбайках, где важна аэродинамика, приходится их подгибать, и они становятся нечитаемыми.

«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа, – цитирует 16 августа «Коммерсантъ» слова официального представителя МВД России Ирины Волк. – Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. Следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств».

Другими словами, владельцы ТС могут самостоятельно обратиться в частные компании и напечатать знак за свой счёт: в сети уже активно предлагают подобные услуги, средняя цена – 1,5–2 тысячи рублей за один знак. В подразделениях ГИБДД будут пока выдавать только таблички старого образца.

Разработать новый стандарт предложил в 2016 году Научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения МВД, в 2018 году документ был утверждён с отложенным сроком действия. Росстандарт по просьбе ГИБДД перенёс вступление стандарта в силу. В приказе о начале действия сказано, что ГОСТ вступает в силу 4 августа 2020 года «с правом досрочного применения».