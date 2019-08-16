После стрельбы на Салова в больнице трое. В межнациональном конфликте использовали биту

Две группы иностранцев на фоне рабочего конфликта выясняли отношения на территории оптовой базы во Фрунзенском районе Петербурга днём 16 августа. Четверо граждан Азербайджана успели прыгнуть в серый BMW.

Как стало известно «Фонтанке», драка между двумя группами иностранцев, в каждой из которых было по 4 человека, началась около двух часов дня. Обсуждали рабочие вопросы около 49 ангара, когда кто-то достал травматический пистолет и бейсбольную биту. Прозвучало 4 выстрела, ранены были три гражданина Узбекистана, всех их увезли в НИИ скорой помощи Джанелидзе на Будапештской улице. Все четверо из второй группы иностранцев сели в серый BMW и уехали в сторону улицы Белы Куна. Автомобиль, по данным нашего издания, принадлежит 41-летнему уроженцу Азербайджана, все его телефоны, найденные «Фонтанкой», в настоящее время отключены.

Последний раз выходцы с Северного Кавказа конфликтовали на Салова в мае, тогда в качестве оружия использовали нож, в больнице оказались четверо. Решали финансовые разногласия граждане Узбекистана и Таджикистана. Представители диаспор отказались пояснить полиции, кто учинил драку, что спровоцировало масштабный рейд по точкам притяжения мигрантов. Иностранцев задерживали сотнями, часть через суды была выдворена за пределы России.