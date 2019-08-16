Появилась видео-реконструкция аварийной посадки А321 под Москвой

В сети опубликована видео- реконструкцию взлета и аварийной посадки на кукурузное поле лайнера A321 «Уральских авиалиний».

Утренним рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского 15 августа вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок. По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. При посадке на брюхо, по последней информации, пострадали 76 человек, то есть каждый третий. Но никто не погиб.

Командиром воздушного судна рейса U6178 «Уральских авиалиний» был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Оба – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Оба стали героями России.