Роскосмос пригласил экипаж A321, посадивший самолёт на кукурузное поле, посмотреть на взлёт «Союза» с Байконура

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолета "Уральских авиалиний", севшего в кукурузном поле в Подмосковье, посетить Байконур, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Дмитрий Рогозин (@Rogozin) пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на Байконур понаблюдать за запуском корабля #СоюзМС15, который запланирован на 25 сентября — https://t.co/pi5b6pHXBT pic.twitter.com/lZgAkz1qxC — РОСКОСМОС (@roscosmos) 16. August 2019

"Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц", – говорится в сообщении.

Экипаж приглашен понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.