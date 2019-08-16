Происшествия
Роскосмос пригласил экипаж A321, посадивший самолёт на кукурузное поле, посмотреть на взлёт «Союза» с Байконура
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолета "Уральских авиалиний", севшего в кукурузном поле в Подмосковье, посетить Байконур, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Дмитрий Рогозин (@Rogozin) пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на Байконур понаблюдать за запуском корабля #СоюзМС15, который запланирован на 25 сентября — https://t.co/pi5b6pHXBT pic.twitter.com/lZgAkz1qxC— РОСКОСМОС (@roscosmos) 16. August 2019
"Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц", – говорится в сообщении.
Экипаж приглашен понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.
Справка:
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. В пятницу президент Владимир Путин присвоил командиру самолета и второму пилоту звания Героев России, остальным членам экипажа - ордена Мужества.