«Газпром» отчитался о максимальной за восемь лет добыче

«Газпром» увеличил добычу газа с 1 января по 15 августа 2019 года на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 312 млрд кубометров.

«Для периода с 1 января по 15 августа показатель добычи является максимальным за последние 8 лет (с 2011 года) и на 1,7% (на 5,1 млрд куб. м) больше, чем в соответствующем периоде 2018 года», – говорится в сообщении компании от 16 августа.

За отчетный период «Газпром» поставил 119,1 млрд куб метров газа в страны дальнего зарубежья (-4,7%). Объем экспорта в ряд стран с начала года увеличился: в Венгрию – на 55,1%, в Австрию – на 31,5%, в Чехию – на 38,5%, в Словакию – на 34,2%, в Нидерланды – на 10,9%, во Францию – на 4,3%.

15 августа международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте «Газпрома» и «Газпром нефти».