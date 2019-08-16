В Швеции арестовали готовившего теракт выходца из Средней Азии. Его связывают с отбывающим пожизненное автором смертельного нападения в Стокгольме

Шведские силовики на этой неделе предотвратили теракт в Эстерсунде. Злоумышленник собирался врезаться в толпу людей на автомобиле.

«30-летний мужчина был арестован в пятницу за попытку террористического преступления. Полиция задержала его после автомобильной погони в центре города Эстерсунд в среду», – сообщает https://www.expressen.se/nyheter/terrormisstankte-mannen-begars-haktad/ 16 августа издание Expressen.

Полиция указывает, что он планировал наехать на пешеходов, но врезался в клумбу. В машине нашли «подозрительные предметы».

По информации https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7281636 Sveriges Radio, задержанный – выходец из Средней Азии, которому несколько раз отказывали в шведском ВНЖ, а в 2016-м его выдворили из королевства. Тем не менее потом он получил временный ВНЖ.

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По данным https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jdplaL/uppgift-ostersundsmannen-forsokte-kora-over-manniskor газеты Aftonbladet, подозреваемый может быть связан с осужденным Рахматом Акиловым, который в 2017 году совершил теракт в Стокгольме. Официального подтверждения этой информации нет.

СМИ также сообщали, что и Акилов, и задержанный в Эстерсунде могли быть выходцами из одной постсоветской республики, однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, что 7 апреля 2017 года в центре Стокгольма грузовик наехал на прохожих и врезался в супермаркет – 5 человек погибли, 14 получили ранения. За рулем был гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, которого вскоре задержала полиция. Он, как доказали следователи, был приверженцем террористических организаций. На родине его объявили в международный розыск по подозрению в экстремизме. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению.