BMW Х6 на Салова не подумал пропустить встречный велосипед. После встреч с авто в больницах трое мужчин

Тяжёлые травмы в ДТП 16 августа получили в Петербурге и Ленинградской области два пешехода и велосипедист, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, в 9:10 на 7-м километре подъезда к Тосно 26-летний мужчина с 8-летним стажем вождения, управляя «Фордом Фокусом», на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину лет 30 на вид. Пешеход в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Через полчаса на проспекте Науки, 55, в Петербурге также 26-летний водитель, но уже с 7-летним стажем, на «Ладе Гранте» наехал на перебегавшего дорогу в неположенном месте мужчину лет 60 на вид. Пострадавший в больнице.

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37-летний велосипедист, по данным «Дорожного инспектора», попал в НИИ имени Джанелидзе после аварии, случившейся около 14:35 на улице Салова, 2. Его, ехавшего прямо, не пропустил при повороте налево к торговому центру 45-летний водитель BMW Х6 (стаж с 2003 года).

Полиция проводит проверки по фактам этих аварий.