Ту-160 вернули с Чукотки

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров, сообщает Минобороны России.

Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации.

В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе.

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"Летно-тактические учения, в которых задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша", – добавлено в сообщении.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь 14 августа. Полет тогда проводился без дозаправок.