Экс-владелец ФК «Кубань» Мкртчан приговорен к 9 годам тюрьмы и астрономическому штрафу

Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорен к реальном сроку по делу о мошенничестве и хищении 2,5 млрд долларов у Внешэкономбанка на 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщает РИА Новости, бизнесмена приговорили к 9 годам лишения свободы, а также штрафу в 198,5 миллиардов рублей в пользу «Фонда промышленных активов» (дочка ВЭБа). Суд сохранил под арестом деньги Мкртчана: 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов и около 15 тысяч евро.

Слушания по уголовному делу проходили в закрытом режиме, в связи с грифом «совершенно секретно». Уголовное дело составляет 85 томов, один из которых с секретными материалами, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Игорь Поповский.

Мкртчан занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году по рейтингу журнала «Фокус». Состояние оценивалось в 1,25 млрд долларов США.