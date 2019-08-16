Матч «Зенит» — «Ахмат» начнется с аплодисментов в честь экипажа, успешно посадившего лайнер на кукурузное поле

С аплодисментов в честь самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, начнутся матчи шестого тура чемпионата России, в том числе игра «Зенит» — «Ахмат» в субботу, 16 августа, на «Газпром Арене».

«В четверг утром экипаж рейса U6-178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров. Все матчи 6-го тура Российской премьер-лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа», — сообщается в официальном твиттере РПЛ.



Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа. pic.twitter.com/fZAJu4wQSc

— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 16. August 2019

15 августа утренним рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок. По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. При посадке на «брюхо», по последней информации, пострадали 76 человек. Но никто не погиб.

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