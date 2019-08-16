Шушары станут ниже

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

СК "Дальпитерстрой" приступила к строительству очередного жилого комплекса в Шушарах.

Новый квартал из восьми монолитно-каркасных домов и отдельно стоящего подземного паркинга будет возведен на участке в границах улицы Школьной, Старорусского и Новгородского проспектов.

В комплексе будет три "точки" и пять корпусов с 11, 10, 9, 4 и 3 секциями. По проекту в каждом доме – 14 этажей, встроенно-пристроенный подземный паркинг (от 150 до 460 машиномест в зависимости от количества секций) и встроенно-пристроенные коммерческие помещения площадью от 1000 до 3000 кв.метров.

Новый квартал будет возводиться с учетом требований федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: пониженная этажность, дома с "замкнутыми" дворами, паркингами, магазинами. Рядом с жилым комплексом планируется построить детский сад.

В настоящее время ведутся работы по рытью котлована для самого большого дома, состоящего из одиннадцати секций. Плановый срок сдачи первой очереди жилья – 2022 год. Инженерные сети уже проложены заранее, они проходят рядом с участком. Дома будут подключены к новой котельной, которую СК "Дальпитерстрой" планирует ввести в эксплуатацию в августе 2019 года.

Вопрос о том, будут ли в домах социальные квартиры, находится в стадии решения. Руководство компании заявляет, что планирует участвовать в конкурсах по приобретению городом жилья для очередников.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Застройщик ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru