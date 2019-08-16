Трамп, Джонсон, Макрон и Ын приглашены на 9 Мая в Россию

В Кремле рассказали, что День Победы в следующем году может пройти в присутствии мировых лидеров, которым уже отправили приглашения.

«На празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын», – рассказал 16 августа «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Макрон уже подтвердил свое присутствие, тогда как Джонсону и Ыну приглашения отправили только вчера. Решение американской стороны пока не известно.

Напомним, что в последние годы празднование Дня Победы не часто посещают высокие иностранный гости. Так, в этом году, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «никого специально не приглашали», а в 2018-м на торжества прибыли лишь глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.