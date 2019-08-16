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Город
16.08.2019 17:17
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Только столбик и цепочка. На Невском не могут разъехаться понятия ГИБДД о безопасности и чиновников о прекрасном

Череда ДТП на Невском проспекте вновь подняла вопрос об ограждении наиболее опасных перекрестков в центре города. Пока что дорожная полиция безуспешно спорит с эстетической.

Только столбик и цепочка. На Невском не могут разъехаться понятия ГИБДД о безопасности и чиновников о прекрасном

О том, что перекрестки на Невском проспекте рекомендовано заковать в противоаварийную броню, стало известно из ответа ГИБДД на запрос депутата Надежды Тихоновой. Инспекция признает, что на главной исторической магистрали города сложилась «неблагоприятная обстановка в области безопасности дорожного движения». За 2018-й — 73 ДТП, 3 смерти, 88 раненых; в 2019-м темпы в целом те же, но количество трупов уже выросло вдвое. В прошлом году проклятыми оказались в основном 7 пересечений восточнее Большой Конюшенной. Но ГИБДД предупреждает: влететь на Невском можно где угодно, так что хорошо бы наконец выполнить требования ГОСТов и поставить ограждения на всех перекрестках.

Места концентрации прошлогодних ДТП, как следует из документа, — пересечение проспекта с Большой Конюшенной, каналом Грибоедова, Думской, Малой Садовой, Литейным, Марата и Лиговским. Потенциально опасными являются не только 7 перечисленных перекрестков, но и остальные, так что если ставить заборы, то везде, считает ГИБДД.

Одним из первых на эту идею откликнулся блогер и урбанист Илья Варламов. «Вместо того, чтобы ограничить скорость на Невском и жёстко бороться с нарушителями, ГИБДД решила поставить заборы, которые будут лишь провоцировать лихачей на гонки. Согласитесь, когда Невский будет выглядеть как скоростное шоссе, грех будет не притопить!.. Забор никогда не защитит пешехода от вылетающего с дороги автомобиля. Сначала в человека полетит шрапнель разлетающегося на куски забора, а вдогонку и сама машина. Чтобы защита сработала, это должны быть бетонные блоки и столбы, которые сейчас ставят в европейских городах для защиты от террористов».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанке» подтвердили, что пешеходные ограждения должны быть установлены рядом с пешеходными переходами по ГОСТ. Стилизованные под исторические столбы с цепями не в счет; они никакой границы между автомобилистами и пешеходами не образуют и, по заявлению инспекции, не соответствуют ГОСТ «Р 52289-2004», который регулирует правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

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Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа госстандарт предписывает устанавливать «у внешнего края тротуара у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня». Высота их должна быть 0,8-1,0 м, сеток – 1,2-1,5 м. При этом ограждения перильного типа высотой 1,0 м должны иметь две перекладины, расположенные на разной высоте. Эти заборы предотвращают выход пешеходов на проезжую часть, однако вряд ли могут стать препятствием для летящей на тротуар машины. В том же ГОСТ содержится описание различных сооружений, которые должны принять на себя автомобиль, прописаны такие показатели как максимальный прогиб барьерного ограждения в случае ДТП. 

Инспекция утверждает, что неоднократно обращалась по этому вопросу в ответственные комитеты, однако там ссылались на ограниченность финансирования, в связи с которым  «проведение внеплановых работ не представляется возможным». Плановым пока взяться неоткуда. Ограждения на тротуарах — епархия комитета по благоустройству, он же является распорядителем бюджетных средств. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, все усложняется охранным статусом Невского проспекта: без согласования с КГИОП ничего поставить вдоль дороги нельзя.

Согласование, похоже, и невозможно. «Комитет неоднократно заявлял, что установка на Невском проспекте типовых оцинкованных ограждений перильного типа окажет негативное влияние на его исторический архитектурный облик и нарушит систему композиционно завершенного открытого городского пространства», – сообщили в КГИОП. 

Еще в 2014 году Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга единогласно поддержал позицию КГИОП, что в историческом центре необходимо сохранять чугунные цепные ограждения.

Здесь, казалось бы, можно и расходиться: ГИБДД говорит — небезопасно, КГИОП отвечает — некрасиво. Оттенков добавляет районная администрация. Ее глава Максим Мейксин напоминает о практике европейских городов, где можно заметить различные силовые ограждения там, где есть возможность выезда машин на тротуар.  «Они могут быть различных форм, видов, – говорит чиновник. – Они даже могут быть особо не видны, представлять собой два усиленных столба на перекрестке в створе с тротуаром. Или несколько гранитных увеличенных тумб, в Финляндии их часто ставят. Мы участвуем в совещаниях и хотим, чтобы дополнительные меры по безопасности были реализованы».

Пока что прогресс выражается в следующем: на последней комиссии по безопасности дорожного движения все заинтересованные стороны договорились подготовить и провести еще одно совещание.

Зампредседателя петербургского ВООПИиК Александр Кононов склоняется к охраной точке зрения. «Те сооружения, которые уже расставили в нескольких частях города, настолько неэстетичны, что грозят сильно испортить впечатление от архитектурного ансамбля центра города, – говорит эксперт. – К тому же мне как неспециалисту кажется, что ни столбик с цепочкой, ни алюминиевое ограждение принципиально не защитит. По мне, не загородками надо защищаться, а исключить изначальные факторы подобных происшествий».

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На данный момент эстетическое чувство КГИОП, судя по всему, обезопасило Невский от появления чуждых по духу ограждений. Однако это не единственный способ снижать аварийность; КРТИ не сильно уповает на локальную установку дорожных знаков, ограничивающих скорость движения, зато рассчитывает на страх наказания. Речь идет о комплексах фотовидеофиксации на Невском да и других  основных магистралях Санкт-Петербурга. Расставляет их комитет по информатизации в соответствии с адресным перечнем концентрации ДТП, который составляет ГИБДД. Есть в нем как минимум два перекрестка на главной дорожной артерии города — с Большой Конюшенной и Малой Садовой. Там предложено поставить камеры, чтобы штрафовать нарушителей за проезд на красный и пренебрежение стоп-линией.

Однако полиция архитектурной красоты не дремлет и здесь. «Ввиду градостроительных и архитектурных норм, действующих на территории исторического центра Санкт-Петербурга, размещение стационарного оборудования на указанной территории осложнено необходимостью согласований проектно-сметной документации с контролирующими организациями и отсутствием опор, удовлетворяющих техническим требованиям для размещения оборудования фотовидеофиксации правонарущений», – пишет КРТИ в ответе все той же Надежде Тихоновой. 

В связи с этим выбор был сделан в пользу мобильных комплексов фотовидеофиксации. Еще год назад в автобусах «Пассажиравтотранса» были размещены 30 мобильных комплексов. Правда, охотятся они за автомобилистами, которые вылезают на выделенные полосы для общественного транспорта.

С начала текущего года на Невском проспекте зарегистрировано 42 ДТП, погибли 6 человек, 55 получили ранения. Чуть не половина всех случаев — это наезды на пешеходов, в результате которых скончались двое и были ранены 18 человек. «Фонтанка» писала о самых резонансных  происшествиях, в том числе гибели  двоих людей на тротуаре напротив Corinthia и смерти доставщика пиццы на Садовой. В каждом случае были свои факторы, такие как опьянение или сердечный приступ водителя. Однако очевидно, что это повлияло на оживление дискуссии о необходимости огородить перекрестки.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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