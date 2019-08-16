От Силина моста к монастырю. В ожидании новой канализационной сети по Карповке снова плывут нечистоты

Белую муть с малоприятным запахом на поверхности реки Карповки могут наблюдать жители и гости Петербурга в Петроградском районе вечером 16 августа. Пахнет «пылью, гнилью, канализацией».

Михаил Огнев/

Фотографии с набережной Карповки в соцсетях опубликовали очевидцы, заснял грязную воду и фотограф «Фонтанки». По словам очевидцев, нечистоты разливаются возле стройплощадки «Северной Короны» (вновь – последний раз грязь там запечатлели в апреле) и спускаются вниз по течению, к подножию Иоанновского Ставропигиального женского монастыря. Происхождение мути, судя по запаху, все то же – в Карповку сточные воды сбрасываются без всякой очистки. «Пахнет пылью, гнилью, канализацией», – добавляют горожане.

Канализационные воды в реку, как выяснял Росприроднадзор и писала «Фонтанка», сбрасываются через сети Водоканала, предприятие доплачивает за урон окружающей среде и настроению горожан. На сегодняшний день в реку выходят порядка десяти выпусков, которые не переключены на очистку. Проблемой Водоканал занят давно, строительство соответствующей системы началось в 2017 году, закончить обещают до конца 2019.