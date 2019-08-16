Мобильные игры про сад и дворецкого крадут у россиян больше времени, чем соцсети и чтение

Больше всего времени – по 46 и 41 минуте в день – жители России тратят на игры Gardenscapes и Homescapes, помогая персонажу дворецкому создать сад и «вернуть тепло и уют в особняк своей замечательной семьи». Чтение книг, YouTube, социальные сети, мессенджеры и «Яндекс.Навигатор» оказались менее затягивающими.

Статистику популярности приложений у россиян по просьбе Forbes составили специалисты Mediascope. Результаты опубликовали 16 августа. Разработками с наименьшими показателями активной аудитории – 1,5 и 1,6 миллиона человек – но наиболее затратными по времени оказались мобильные игры Gardenscapes и Homescapes от отечественного разработчика Playrix. Как сообщается на сайте производителя, в последнем случае пользователям предлагается «помочь Остину дворецкому вернуть тепло и уют в особняк своей замечательной семьи». Приложение для чтения FBReader заняло третье место: 1,48 миллиона человек заходят в него хотя бы раз в месяц и используют по 40 минут в день.

Среди социальных сетей лидерами стали «ВКонтакте» и Instagram. Они привлекают 26,73 и 21,13 миллиона человек и удерживают их около 34 и 27 минут. Пользователи YouTube тратят на хостинг 35 минут, само приложение более популярно, чем игры про дворецкого Остина – ежемесячно его используют 28,92 миллиона россиян.

Быстрее всего – за 15 минут – владельцы смартфонов выходят из WhatsApp и сервиса «Читай!». «Яндекс.Навигатор» занимает чуть больше времени – около 18 минут за раз.