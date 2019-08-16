Вслед за Западной Европой запретить въезд «грязных» машин намерен Бухарест

Столица Румынии в следующем году может запретить въезд в центр города автомобилей, загрязняющих воздух. Для других въезд в Бухарест и округ Ильфов будет платным, хотя и недорогим.

Водители автомобилей, не зарегистрированных в Бухаресте и его окрестностях, должны будут приобретать электронный талон на право въезда в центр города стоимостью 2 евро в сутки или 400 евро в год, сообщает Romania-Insider. При этом автомобилям экологического класса Евро 1 и 2 независимо от места регистрации въезд в центр Бухареста будет запрещен совсем. Владельцам автомобилей класса Евро 3 понадобится талон стоимостью 16 евро в месяц или 190 в год. Машины класса Евро 4 и выше, а также гибриды и электромобили пока смогут ездить по румынской столице беспрепятственно.

Таким образом власти намерены решить экологическую проблему: Бухарест входит в число самых загрязненных столиц Европы. В городе и его ближайших пригородах зарегистрировано 1,6 миллиона автомобилей, из них более 250 не дотягивают даже до первой ступени, 7 тысяч относятся к Евро 1, 113 тысяч к Евро 2 и 213 тысяч к Евро 3. Они существенно ухудшают качество воздуха и общую экологическую обстановку в столице Румынии.

Бухарест стал очередным европейским городом, вводящим запрет на эксплуатацию некоторых категорий автомобилей. Конечно, эти ограничения не идут в сравнение с более жесткими мерами, предпринимаемым властями Лондона, Мадрида или Парижа, но они вполне могут стать первым шагом на пути к полному запрету автомобилей с ДВС.

Румынский опыт может пригодиться властям Москвы и Петербурга. Инициатива по ограничению въезда неэкологичных автомобилей в центры столиц обсуждалась в начале года в правительстве РФ и даже вылилась в прямое поручение мэру Москвы и правительству Петербурга разработать план введения таких зон. Кого могут коснуться ограничительные меры, пока непонятно, но в прессе упоминалась возможность запрета въезда в центральные части крупных городов России автомобилей класса ниже Евро 3, притом что у нас автопарк таких машин в провинции доходит до 40% от общего количества транспортных средств.