Пираты похитили моряка из Петербурга. Своим походом в Африку он делился в соцсетях

На борту взятого на абордаж пиратами сухогруза MarMalaita находился моряк из Петербурга Николай Ружицкий. Он делился путешествиями с подписчиками в Instagram.

О нападении на MarMalaita стало известно 16 августа.

«Судно подверглось атаке пиратов на якорной стоянке реки Вури у камерунского порта Дуала рано утром 15 августа. Похищены восемь членов экипажа. Marmalaita прибыл на внешнюю стоянку в Дуала 13 августа из США через Экваториальную Гвинею», – сообщает «Морской бюллетень».

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В российской дипмиссии в Камеруне «Фонтанке» подтвердили, что трое граждан России оказались на захваченном судне.

«Посольство находится в контакте с компетентными органами Камеруна и центром противодействия пиратству [ICC базируются в Яунде и занимается безопасностью и охраной морского пространства Центральной и Западной Африки], чтобы определить их местоположение, – отметили в посольстве. – По информации, полученной на данный момент, за атакой могут стоять «нигерийские пираты».

Сухогрузом управляет немецкая судоходная компания MC-Schiffahrt. На ее сайте под заголовком «Срочная новость» опубликован текст: «Наше судно MarMalaita подверглось нападению пиратов 14 августа между 23:00 и 24:00 по местному времени. Группа пиратов поднялась на борт судна и похитила 8 из наших 12 членов экипажа с судна. Мы собрали нашу команду аварийного реагирования и делаем все возможное, чтобы разобраться с этим делом в сотрудничестве со всеми соответствующими органами власти».

По данным «Фонтанки», на борту сухогруза находился 46-летний уроженец Великого Новгорода, житель Петербурга Николай Ружицкий. Он профессиональный моряк, в 1990-х окончил Санкт-Петербургский рыбопромышленный колледж по специальности «Судовождение».

Свое присутствие на MarMalaita Ружицкий подтверждал в Instagram. Его аккаунт представляет зарисовки с морскими путешествиями. Как следует из постов Ружицкого, с 4 по 10 июля судно находилось в порту Техаса на загрузке. На вопрос подписчика о следующем пункте назначения Николай отвечал: «Африка».

На данный момент связи с похищенными моряками нет.

Примерно в эти же сутки нападению в Гвинейском заливе, у берегов Камеруна, подверглось еще одно судно – греческое, с экипажем из 21 человека. По данным агентства AFP, общее количество похищенных моряков составляет 17 – восемь с немецкого сухогруза и девять с греческого. Кроме россиян, пленены граждане Украины и Китая.

Тактика пиратов, которые охотятся у берегов Камеруна, отличается от сомалийской. Преступники не захватывают суда, а берут в заложники часть экипажа и впоследствии требуют выкуп. Международное морское бюро зафиксировало похищение 62 человек в первую половину года.