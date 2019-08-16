Производитель подсолнечного масла и его клиенты слегли с отравлением. Двое не выжили

Семеро жителей Ульяновска госпитализированы с отравлением, основным симптомом которого является кровотечение. Следователи изучают версию о подсолнечном масле, употребление которого могло стать смертельным.

Как сообщает Следственный комитет 16 августа, в последние дни в больницы Ульяновска с подозрением на отравление попали семеро, двое впоследствии скончались. Следствие квалифицировало случившееся по части 3 статьи 238 УК «Производство или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Под подозрением растительное масло кустарного производства, которое употребляли все пациенты. Эту версию, как уточняют в ведомстве, прорабатывают в полном объёме.

В областном минздраве сообщают, что из семи пострадавших двое – дети, основным симптомом у пациентов является кровотечение различной локализации. Отмечается, что заболевшие связаны либо родственными, либо служебными отношениями.

Домашнее масло они приобретали у одного производителя. Он использовал семена из Самарской области, продукт делал своими силами и в результате сам попал в больницу, пишет РБК со ссылкой на прокурора Ульяновской области.