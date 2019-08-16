Магия цифр. На Славы оппонентом маршрутки стала «девятка» с регионом 13, а над Невой – «семёрка» с регионом 14

Несколько раз за день 16 августа в Петербурге в ДТП попадали маршрутки.

Два раза из трёх оппонентами пассажирского транспорта, судя по фотографиям в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», выступали отечественные автомобили: на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы – ВАЗ-2109 с номерами 13 региона (Краснодарский край), а на Большеохтинском мосту – «классический» ВАЗ-2107 с номерами 14-го региона (Якутия).

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И только в Рощино оба участника – и маршрутка, и «Хёндэ» – петербургские.

Судя по всему, ДТП обошлись без серьёзных травм, хотя на проспект Славы медики приезжали.